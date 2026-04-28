GreedFall: The Dying World 24.09.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.5 192 оценки

Студия Spiders (Greedfall, Steelrising) не нашла покупателя и, как ожидается, закроется

monk70 monk70

По данным французского издания Origami, в среду в коммерческий суд будет подан иск о ликвидации парижской студии Spiders, создавшей GreedFall, Steelrising и The Technomancer.

Spiders начала процедуру судебной реорганизации ранее в этом году после того, как материнская компания Nacon объявила о банкротстве в конце февраля. Издатель, известный тем, что поглощает студии и их денежные потоки, потянул за собой KT Racing, Cyanide и подразделение поддержки Nacon Tech. Nacon хотела продать Spiders и Nacon Tech, чтобы погасить долги, с крайним сроком примерно в середине апреля. Этот срок истёк.

Студия начала свою деятельность в 2008 году с заказов от Focus Home Interactive и, благодаря проектам Mars War Logs и The Technomancer, стала одним из ведущих игроков в европейском сегменте AA-игр. В 2019 году Spiders была приобретена компанией BigBen Interactive, впоследствии переименованной в Nacon.

После относительного успеха Steelrising студия впервые запустила два параллельных проекта, но один из них, лицензионная игра под кодовым названием Dark, был отменен в прошлом году. Оставшиеся семьдесят сотрудников работали над ранней стадией подготовки нового проекта, когда работа зашла в тупик.

Комментарии:
agula98

Ну и хорошо, вот бы еще фром софтвер закрылась

A E

жаль. Достаточно самобытные игры делали

Summor Ner
AnimeXyligun

Ну и хорошо, игры у них были отстой деревянный

Extor Menoger

пираньи и пауки ликвидированы. Кто следующий на очереди среди игр категори Б ?

