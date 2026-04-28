Студия Spiders (Greedfall, Steelrising) не нашла покупателя и, как ожидается, закроется

По данным французского издания Origami, в среду в коммерческий суд будет подан иск о ликвидации парижской студии Spiders, создавшей GreedFall, Steelrising и The Technomancer.

Spiders начала процедуру судебной реорганизации ранее в этом году после того, как материнская компания Nacon объявила о банкротстве в конце февраля. Издатель, известный тем, что поглощает студии и их денежные потоки, потянул за собой KT Racing, Cyanide и подразделение поддержки Nacon Tech. Nacon хотела продать Spiders и Nacon Tech, чтобы погасить долги, с крайним сроком примерно в середине апреля. Этот срок истёк.

Студия начала свою деятельность в 2008 году с заказов от Focus Home Interactive и, благодаря проектам Mars War Logs и The Technomancer, стала одним из ведущих игроков в европейском сегменте AA-игр. В 2019 году Spiders была приобретена компанией BigBen Interactive, впоследствии переименованной в Nacon.

После относительного успеха Steelrising студия впервые запустила два параллельных проекта, но один из них, лицензионная игра под кодовым названием Dark, был отменен в прошлом году. Оставшиеся семьдесят сотрудников работали над ранней стадией подготовки нового проекта, когда работа зашла в тупик.