Студия Spiders официально закрыта после 18 лет работы

Французская студия Spiders объявила о полном прекращении деятельности. Команда подтвердила, что компания ликвидирована и больше не существует как единое целое — работа над проектами остановлена немедленно.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что издатель Nacon не смог найти покупателя для студии, и теперь эти данные фактически получили подтверждение. В своём обращении разработчики отметили, что долгое время находились в неопределённости, прежде чем получили окончательное решение о закрытии.

Несмотря на прекращение работы Spiders, ранее запланированные дополнения к играм всё же увидят свет — их выпуском займётся уже сам издатель. При этом все дальнейшие вопросы, связанные с поддержкой проектов, теперь также будут обрабатываться через Nacon.

Студия поблагодарила игроков за многолетнюю поддержку и извинилась за отсутствие новостей в последние недели. Разработчики подчеркнули, что сожалеют о таком исходе и ценят интерес аудитории к своим играм.

Spiders была основана в 2008 году и за годы существования выпустила ряд проектов, включая GreedFall, Steelrising, The Technomancer, Bound by Flame и Of Orcs and Men. Также команда работала над играми по мотивам историй о Шерлоке Холмсе.