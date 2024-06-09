Студия Spiders показала геймплей альфа-версии Greedfall 2: The Dying World

Студия Spiders в рамках проходящей презентации IGN Live продемонстрировала геймплей альфа-версии предстоящей ролевой игры Greedfall 2: The Dying World.

Создав персонажа у художника и выполнив небольшой вступительный квест, игрок оказывается на борту корабля, который отправляется на континент. Разработчики показали в геймплейном трейлере первые задания, которые ожидают игрока после его прибытия на континент.

Так же в ролике демонстрируется обновленная боевая система, которая стала похожа на Dragon Age: Origins. Теперь бой можно ставить на паузу и давать спутникам приказы, после чего бой продолжится в реальном времени.

Выход Greedfall 2: The Dying World в раннем доступе запланирован на лето текущего года.