Студия Spiders показала геймплей альфа-версии Greedfall 2: The Dying World

Студия Spiders в рамках проходящей презентации IGN Live продемонстрировала геймплей альфа-версии предстоящей ролевой игры Greedfall 2: The Dying World.
Создав персонажа у художника и выполнив небольшой вступительный квест, игрок оказывается на борту корабля, который отправляется на континент. Разработчики показали в геймплейном трейлере первые задания, которые ожидают игрока после его прибытия на континент.
Так же в ролике демонстрируется обновленная боевая система, которая стала похожа на Dragon Age: Origins. Теперь бой можно ставить на паузу и давать спутникам приказы, после чего бой продолжится в реальном времени.
Выход Greedfall 2: The Dying World в раннем доступе запланирован на лето текущего года.
Альфа-альфой, но от первой части прогресса не очень много. Игры спайдерсов понемногу улчшались от проекта к проекту.
Но вот здесь не видно особых улучшений. Анимация персонажей даже по меркам AA-проекта не очень.
Да норм выглядит для альфы, Spiders всё-таки не настолько большая студия, финансы ограничены и делает игры в основном категории B. В них я кстати больше верю чем в новый Век дракона: страж занавески.
мде, выглядит хуже чем первая часть) // Дима Мутный
почему 1 часть выглядит лучше чем этa пaрaшa?
Конечно никто из студии не прочитает моё сообщение, но надеюсь однажды пауки выпустят свою первую игру - Faery: Legends of Avalon на новом движке и с нормальной графикой, а также удобоваримым управлением.
Ждал какие то анонсы хорошие а там или то что уже видели или шляпа полная. Так хотелось хоть тизер Ведьмак 4 чтобы завезли или ещё какую годноту. // Мурат Хашкулов
Так Это ж альф. Что удивляться
смута тактик