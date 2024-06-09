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GreedFall 2: The Dying World Лето 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7 85 оценок

Студия Spiders показала геймплей альфа-версии Greedfall 2: The Dying World

AceTheKing
Новости

Студия Spiders в рамках проходящей презентации IGN Live продемонстрировала геймплей альфа-версии предстоящей ролевой игры Greedfall 2: The Dying World.

Создав персонажа у художника и выполнив небольшой вступительный квест, игрок оказывается на борту корабля, который отправляется на континент. Разработчики показали в геймплейном трейлере первые задания, которые ожидают игрока после его прибытия на континент.

Так же в ролике демонстрируется обновленная боевая система, которая стала похожа на Dragon Age: Origins. Теперь бой можно ставить на паузу и давать спутникам приказы, после чего бой продолжится в реальном времени.

Выход Greedfall 2: The Dying World в раннем доступе запланирован на лето текущего года.

-2
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Lazy Mutton

Альфа-альфой, но от первой части прогресса не очень много. Игры спайдерсов понемногу улчшались от проекта к проекту.

Но вот здесь не видно особых улучшений. Анимация персонажей даже по меркам AA-проекта не очень.

7
Gelyr

Да норм выглядит для альфы, Spiders всё-таки не настолько большая студия, финансы ограничены и делает игры в основном категории B. В них я кстати больше верю чем в новый Век дракона: страж занавески.

1
6924
0
Пользователь ВКонтакте

мде, выглядит хуже чем первая часть) // Дима Мутный

0
001fess

почему 1 часть выглядит лучше чем этa пaрaшa?

0
ComprehensiveWestin

Конечно никто из студии не прочитает моё сообщение, но надеюсь однажды пауки выпустят свою первую игру - Faery: Legends of Avalon на новом движке и с нормальной графикой, а также удобоваримым управлением.

0
Пользователь ВКонтакте

Ждал какие то анонсы хорошие а там или то что уже видели или шляпа полная. Так хотелось хоть тизер Ведьмак 4 чтобы завезли или ещё какую годноту. // Мурат Хашкулов

0
illero

Так Это ж альф. Что удивляться

-1
Alex40001

смута тактик

-4