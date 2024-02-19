В конце февраля покажут новую игру по "Терминатору" и Greedfall 2

Французская компания Nacon объявила о проведении нового мероприятия Nacon Connect 2024, которое состоится 29 февраля в 21:00 по московскому времени. В преддверии этого события был показан короткий тизер, в котором представлены консольные аксессуары компании и игры, выпущенные ею.

В новом выпуске будет представлено 30 минут новых видеороликов, демонстрирующих аксессуары компании, а также игры в самых разнообразных жанрах, включая: Ravenswatch, Crown Wars: The Black Prince, GreedFall 2: The Dying World, Test Drive Unlimited Solar Crown, новая игра, основанная на франшизе Terminator, а также несколько других анонсов.