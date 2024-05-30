В новом ролике GreedFall 2: The Dying World разработчики рассказали про источники вдохновения

Nacon и Spiders выпустили новый видеоролик, посвящённый разработке грядущей GreedFall 2: The Dying World. В видео авторы рассказывают про источники вдохновения, на которые они опирались при создании ролевой игры.

Геймплей новой игры, действие которого разворачивается в мире, созданном для первой игры серии, включает впечатляющую свободу выбора и богатое повествование, а также переработанную, более тактическую и стратегическую боевую систему. Ранний доступ к игре будет доступен летом 2024 года на ПК (Steam).