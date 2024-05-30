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GreedFall 2: The Dying World Лето 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7 82 оценки

В новом ролике GreedFall 2: The Dying World разработчики рассказали про источники вдохновения

monk70
Новости

Nacon и Spiders выпустили новый видеоролик, посвящённый разработке грядущей GreedFall 2: The Dying World. В видео авторы рассказывают про источники вдохновения, на которые они опирались при создании ролевой игры.

Геймплей новой игры, действие которого разворачивается в мире, созданном для первой игры серии, включает впечатляющую свободу выбора и богатое повествование, а также переработанную, более тактическую и стратегическую боевую систему. Ранний доступ к игре будет доступен летом 2024 года на ПК (Steam).

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