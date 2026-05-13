ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
GreedFall: The Dying World 24.09.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.4 202 оценки

В Steam можно бесплатно поиграть в ролевую игру GreedFall: The Dying World

Extor Menoger Extor Menoger

Пользователи площадки Steam получили возможность бесплатно ознакомиться с ролевой игрой GreedFall: The Dying World от разработчиков из студии Spiders. Тестовый период продлится до 17 мая и завершится ровно в 20:00. Вместе с этим издатель Nacon временно снизил стоимость проекта на 30 процентов. До 27 мая базовую версию игры можно приобрести за 2099 рублей вместо изначальных 2999 рублей.

Релиз GreedFall: The Dying World состоялся 10 марта 2026 года. До этого проект находился в раннем доступе в течение 1 года и 5 месяцев. Сюжетно игра является приквелом и разворачивается за 3 года до событий оригинальной части. Игроки берут на себя роль уроженца острова Тир-Фради, оказавшегося в плену на Старом континенте. В процессе прохождения предстоит исследовать новые земли, участвовать в боях с тактическим режимом и выстраивать отношения с 8 доступными компаньонами.

В своих отзывах покупатели отмечают приятное музыкальное сопровождение и глубокий лор вселенной, однако критикуют спорную боевую систему и техническое состояние проекта на поздних этапах сюжета.

30
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
z8TiREX8z

Последний шаг, ознакомить игроков с игрой. Первая часть в свое время была неплохой игрушкой, пускай и с некоторыми проблемами.

16
prorock

Разрабы говорили брать ознакомительную версию на трекерах)

5
ka27

Г повесточное, первая лучше была

2
Кей Овальд

Когда игра выйдет действительно полноценно, а не как сейчас, тогда и поговорим. Ну и когда будет стоить 1000р.

1
QueasyRush

на консолях будут бесплатные выхи?

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ