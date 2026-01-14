Green Hell преодолела отметку в 10 миллионов проданных копий

Разработчики из студии Creepy Jar объявили о том, что совокупный тираж Green Hell превысил 10 миллионов копий.

Это большое достижение для независимого проекта, выпущенного без поддержки крупного издателя. С момента первоначального релиза Green Hell значительно расширилась благодаря постоянным обновлениям, которые добавляли новый контент и улучшали игровой процесс.

Эта поддержка положительно сказалась на оценках пользователей - средний рейтинг проекта в Steam составляет 85%. Кроме того, до 19 января юбилейное издание игры можно приобрести со скидкой 90%.

Сейчас студия сфокусирована на дальнейшем развитии и доработке своей новой игры StarRupture.