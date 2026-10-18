Мрачная сказка о Гретель и Гензеле возвращается - представлен трейлер обновленной Gretel & Hansel

Разработчики представили новый трейлер Gretel & Hansel — необычного хоррор-приключения, полностью нарисованного вручную в акварельной технике. Проект представляет собой переосмысление одноименной серии игр, первые две части которой вышли еще в 2009 и 2010 годах.

В основе истории лежит знаменитая сказка братьев Гримм, однако ее события представлены в гораздо более мрачном и пугающем виде. Игрокам предстоит управлять Гретель, которая должна провести своего брата Гензеля через проклятый лес, полный смертельных ловушек, загадочных существ и зловещих тайн.

Основу игрового процесса составят исследование окружения, решение головоломок и поиск способов избежать опасностей. Главной угрозой станет прожорливая ведьма, от которой детям необходимо спастись, используя смекалку и внимательность.

Особое внимание привлекает визуальный стиль Gretel & Hansel. Все окружение выполнено в виде акварельных иллюстраций, благодаря чему игра напоминает ожившую старинную сказочную книгу. При этом за внешне очаровательной картинкой скрываются жестокие ловушки и тревожная атмосфера.

Обновленная версия не просто возвращает оригинальные приключения, но и расширяет историю новой третьей частью, продолжая сюжет, начатый более пятнадцати лет назад.