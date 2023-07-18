Спустя 2 года разработчики Grey Skies приносят извинения за свою плохую игру и обещают бесплатный ремастер ©

Grey Skies: A War of the Worlds Story была выпущена в ноябре 2020 года и получила негативную оценку. После более чем двухлетнего перерыва ее ведущий разработчик вновь объявился, чтобы извиниться за выпуск плохой игры и попытаться исправить ситуацию, выпустив бесплатный ремастер.



Натан Сидхаус из компании Steel Arts Software недавно опубликовал на странице Grey Skies в Steam объявление, "посвященное плохому приему". Ключевой момент - "ремастер уже в пути и будет доступен всем, кто купил игру, бесплатно".

После нескольких лет тяжелых личных проблем, которые не позволяли мне заниматься разработкой, я вернулся и обнаружил, что у Grey Skies есть проблемы, и они получили крайне плохие отзывы. До недавнего времени я даже не подозревал, насколько все плохо.

Для сравнения: в Steam у Grey Skies 33% положительных отзывов, а в магазине Xbox - 2,2 звезды. Негативные рецензии не были большим секретом, и отзывы об игре были негативными еще с ранних показов PlayStation, так что не ясно, в какую кроличью нору нужно было провалиться, чтобы не заметить, как ее принимали до сих пор.



Тем не менее, Сидхаус продолжает:

Я вернулся к игре свежим взглядом спустя два с лишним года и полностью понимаю, какие проблемы возникли у большинства людей. Но я по-прежнему считаю, что под этими проблемами мы сделали достойную игру. Поэтому я занимаюсь ремастерингом игры, используя новые технологии, которые стали доступны, и свои собственные улучшенные знания в области разработки. Я внимательно прочитаю все замечания и отвечу на каждое из них, уделяя пристальное внимание наиболее распространенным жалобам, таким как неуклюжее движение и разочаровывающие стелс-элементы.



Я надеюсь, что это поможет исправить ошибки, которые мы допустили при разработке, и что некоторые из вас захотят попробовать еще раз.

Оригинальная версия игры в будущем будет изъята из продажи, а некоторые пользователи Steam уже просят устроить "финальную распродажу" в качестве последнего "ура".

Неясно, насколько большой была команда разработчиков и возвращается ли сюда кто-то еще, не говоря уже о том, чтобы отставшие или не определившиеся игроки захотели попробовать ее злосчастную смесь стелса и выживания. Тем не менее, сам по себе этот жест - положительный, причем довольно редкий. Это запоздалый, ниоткуда взявшийся и, возможно, опасно амбициозный жест, но позитивный.