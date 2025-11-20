Greyhawk: The Temple of Elemental Evil возвращается в Steam: классика D&D станет доступна в декабре

Классическая ролевая игра Greyhawk: The Temple of Elemental Evil выйдет в Steam 10 декабря. Русской локализации пока не предусмотрено, но энтузиасты долгие годы трудились над улучшением и оптимизацией оригинальной версии 2003 года, чтобы её геймплей максимально соответствовал настольной версии модуля D&D.

Сеттинг игры основан на мире Грейхок, созданном Гэри Гайгэксом — одним из отцов «Подземелий и драконов». Мир сочетает средневековую Европу с феодализмом, рыцарскими орденами, бесконечными войнами и магическими элементами. Сюжет начинается с того, что руины древнего храма, посвящённого злу, вновь открываются. Внутри собираются подозрительные личности, и группе авантюристов предстоит исследовать забытые коридоры, избегать ловушек и вступать в смертельно опасные схватки, чтобы предотвратить возрождение тёмных сил.

Игровая команда состоит из пяти персонажей и трёх спутников. Игроки смогут настраивать навыки, умения и заклинания героев, что добавляет глубину стратегии. Боевая система реализована в пошаговом режиме, сохраняя дух классических D&D.

Релиз в Steam позволяет новым поколениям игроков познакомиться с этой культовой RPG и ощутить атмосферу настольной игры в цифровом формате.