Greyhill Incident может стать одной из худших игр 2023 года - журналисты раскритиковали хоррор

Впервые мы рассказали о Greyhill Incident в июле прошлого года, когда анонс проекта Refugium Games был встречен довольно позитивно, многие зрители хвалили основную концепцию геймплея. Как выяснилось, игра не отличается очень высоким качеством.

В настоящее время средний рейтинг Greyhill Incident составляет 38% - только The Lord of the Rings Gollum на PS5 получила худшую оценку (34%). Однако есть много причин полагать, что любителям хорроров на выживание стоит воздержаться от игры.

Журналисты подчеркивают, что, несмотря на многообещающую концепцию игры в жанре хорроров, выдержанную в научно-фантастическом климате с темой НЛО и вниманием к атмосфере, трудно выделить больше достоинств. Постановка слабо развита, геймплей очень быстро разочаровывает, история о человеке, который должен спасти своего соседа от чудовищной опасности, банальна, и вам не потребуется много времени, чтобы познакомиться со всеми достопримечательностями, поскольку вы увидите конечные титры всего через два часа. Кроме того, концовка "крайне неудовлетворительна". Более того, качество декораций также оставляет желать лучшего: некоторые редакторы отмечают, что локации слишком темные и размытые.

По сообщениям, Refugium Games уже работает над первыми патчами, чтобы устранить все ошибки, однако не стоит ожидать расширения сюжетной линии или добавления отполированных, разнообразных систем, влияющих на геймплей.

Полный набор первых оценок Greyhill Incident вы можете прочитать ниже: