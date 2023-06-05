Greyhill Incident 09.06.2023
6.6 17 оценок

Представлен новый атмосферный ролик хоррора про вторжение инопланетян Greyhill Incident

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monk70
Новости

Инди-разработчик игр Refugium Games вместе с Perp Games выпустили новый трейлер хоррора про вторжение инопланетян Greyhill Incident. В трейлере показан тур по игровому миру в разрешении 4K. Хотя новой информации предоставлено не было, трейлер дает краткий обзор атмосферного мира игры, а также подтверждает, что игра доступна для добавления в список желаний перед ее выпуском 9 июня.

Greyhill Incident — это сюжетная игра в жанре ужасов на выживание, действие которой происходит в начале 90-х, где игроки пытаются убежать от инопланетян, вторгшихся в атмосферный район Грейхилл.

«Наш хоррор на выживание происходит в начале 90-х, рассказывая историю классического вторжения инопланетян. Вы играете за Райана Бейкера, вооруженного бейсбольной битой и револьвером, в городе Грейхилл, атакованном НЛО и инопланетянами», — говорится в официальном описании разработчиков.

Greyhill Incident будет выпущена 9 июня для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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Хоррор про вторжение пришельцев Greyhill Incident выйдет 9 июня
Трейлер хоррора про вторжение пришельцев Greyhill Incident
Трейлер хоррора про вторжение пришельцев Greyhill Incident
Комментарии: 3
Ваш комментарий
kazak119

наконец-то ютуб как плэр появился на плейграунде

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Озверин

тема хорошая. надо чекнуть.

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SOLUS5678

Жду когда можно будет купить

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