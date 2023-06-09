Состоялся релиз хоррора про вторжение инопланетян Greyhill Incident на ПК ©

Greyhill Incident, игра ужасов про воржение инопланетян от разработчика Refugium Games и издателя Perp Games, вышла на ПК в Steam, а во вторник, 13 июня, состоится релиз на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Леденящая душу сюжетная игра отправляет игроков в путешествие по тихому району Грейхилл, куда вторглись инопланетяне, и они не пришли с миром.

В Greyhill Incident игроки, вооруженные только бейсбольной битой и револьвером — с ограниченным боезапасом — должны бежать, прятаться и сражаться с серыми инопланетными захватчиками, чтобы раскрыть заговор инопланетян, спасти своего сына и выбраться живым. Играя за Райана Бейкера, выжившие будут встречать по пути странных и часто дурацких жителей Грейхилла и общаться с помощью раций, получая советы о том, как сбежать от пришельцев из этого мира. Оправданная паранойя, вызов полиции исключен из страха быть отправленным в психиатрическую больницу, что побуждает жителей объединяться и брать дело в свои руки.