EA отключит серверы Grid Legends на PlayStation и Xbox 11 сентября

Grid Legends вступает в свой последний год после официального объявления разработчика о прекращении поддержки. EA Games сегодня подтвердила, что это приведёт к окончательному отключению серверов, что ознаменует конец эпохи для различных виртуальных гонок онлайн.

Разработанная Codemasters, игра первоначально вышла на рынок в феврале 2022 года. Игра выделялась сюжетным режимом под названием Driven to Glory, который включал сцены с живыми актёрами для усиления погружения в основную кампанию.

В анонсе EA конкретно упоминаются версии Grid Legends для консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. На данный момент нет официального подтверждения того, как это новое техническое решение повлияет на игроков Steam.

С 11 сентября 2026 года мы приняли решение прекратить поддержку онлайн-сервисов в GRID Legends на этих платформах. С этой даты кроссплатформенная игра, многопользовательские онлайн-режимы, быстрая гонка, динамические события, таблицы лидеров и другие функции, требующие подключения к интернету, больше не будут доступны в GRID Legends.