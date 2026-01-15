GRID Legends: Deluxe Edition для Switch 2 выходит 29 января

Издатель и разработчик порта Feral Interactive объявил, что версия гоночной игры GRID Legends: Deluxe Edition для Switch 2 выйдет в Nintendo eShop 29 января по цене 39,99 долларов США. Предзаказы уже доступны.

Уникальное сочетание аркадных гонок и точной симуляции от Codemasters будет доступно на Nintendo Switch 2, с потрясающей графикой, которая оставляет конкурентов далеко позади. Это Deluxe-издание включает в себя весь загружаемый контент и наполнено захватывающими скоростными гонками от старта до финиша.

GRID Legends в настоящее время доступна в стандартном и Deluxe-изданиях для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam.