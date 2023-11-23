GRID Legends: Deluxe Edition появится на macOS в Mac App Store 12 декабря

Компания Feral Interactive объявила, что GRID Legends: Deluxe Edition выйдет на macOS 12 декабря и будет доступна исключительно в Mac App Store.

Выпуск GRID Legends: Deluxe Edition знаменует собой триумфальное возвращение премиальной гоночной франшизы Codemasters на macOS, которая поставляется в виде универсального пакета со всеми DLC. Благодаря самому масштабному режиму карьеры в серии GRID, настраиваемому редактору гонок и уникальным сюжетам в реальном времени, GRID Legends полностью готова к захватывающим действиям в 10 различных гоночных дисциплинах в 24 захватывающих локациях.