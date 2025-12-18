GRID Legends: Deluxe Edition выйдет на Switch 2 в начале 2026 года

Компания Feral Interactive подтвердила, что GRID Legends: Deluxe Edition выйдет на Switch 2 в начале следующего года. Точная дата пока не указана.

Анонс сопровождался трейлером. Гоночная игра будет использовать возможности консоли Nintendo, предлагая режим, в котором приоритет отдаётся визуальной отрисовке, и другой режим, в котором приоритет отдаётся производительности. Для длительных игровых сессий в портативном режиме будут доступны как сбалансированный, так и энергосберегающий режимы.

GRID Legends: Deluxe Edition будет продаваться за 29,99 евро в eShop.