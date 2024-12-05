Мобильные версии GRID Legends: Deluxe Edition для iOS и Android выйдут уже 17 декабря

Компания Feral Interactive подтвердила что GRID Legends: Deluxe Edition выйдет для iOS и Android во вторник, 17 декабря по цене 14,99 долл. США / 12,49 евро (цены могут отличаться в зависимости от региона).

Долгожданное продолжение феноменально успешного GRID Autosport, GRID Legends: Deluxe Edition представляет собой уникальное сочетание точного моделирования и аркадного управления от Codemasters для телефонов и планшетов. Благодаря лучшим в своем классе визуальным эффектам, полностью настраиваемому пользовательскому интерфейсу для сенсорного и наклонного управления, а также полной поддержке геймпада, GRID Legends — это полноценная гоночная игра для консолей, полностью оптимизированная для мобильных устройств.

GRID Legends: Deluxe Edition также предлагает онлайн-таблицы лидеров для мобильных устройств через Calico, онлайн-сервис Feral. Игроки смогут публиковать свои самые быстрые результаты на каждой трассе, а регулярно обновляемые динамические события позволят им соревноваться за рейтинги в еженедельных и ежемесячных гонках.