Анонсирована пошаговая ролевая игра Grifford Academy для ПК, iOS и Android ©

Сингапурский разработчик LandShark Games анонсировал пошаговую ролевую игру Grifford Academy для ПК (Steam), iOS и Android.

В этой трогательной и воодушевляющей ролевой игре о взрослении исследуйте юные умы группы разношерстных друзей, которые открывают для себя магию, беспредел, монстров и находят себя на этом пути. Присоединяйтесь к Эрике, Виве и Кэпу, когда они попадают в мистическую книгу Кальдрии и исследуют динамичный и яркий мир вокруг них.

Примите участие в том, как личности персонажей меняются и развиваются по ходу игры. Станет ли Эрика лучшим лидером, слушая своих друзей? Сможет ли Вива превратиться из человека, полного неуверенности в себе, в уверенного в себе человека? Сможет ли Кэп набраться смелости, чтобы остаться в Кальдрии и помочь Эрике найти пропавшего брата? И смогут ли эти трое неудачников средней школы поверить в то, кто они есть, и смогут ли они работать вместе как одна команда?

То, как персонажи побеждают злобных монстров, и решения, которые вы принимаете в отношении личностных недостатков, которыми они обладают, играют решающую роль в том, кем станут персонажи.

Погрузитесь в богатое повествование, сражайтесь с темными силами в стратегическом пошаговом бою и спасайте друзей, которым нужна ваша помощь. Тщательно выбрав предметы и оружие в магазине, улучшите свои навыки и повысьте свою боевую эффективность.

Академия Гриффорда, полная стратегической глубины и ярких визуальных эффектов, — это воодушевляющее приключение о чувстве потерянности, о влиянии и важности дружбы, а также о мощном путешествии к самосовершенствованию и самопознанию.