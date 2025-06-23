Fangs of Asterkarn для Grim Dawn станет самым крупным дополнением к игре, но его могут отложить до 2026 года

Прошло несколько лет с тех пор, как Crate Entertainment анонсировала Fangs of Asterkarn для Grim Dawn, новое дополнение к ролевой игре в жанре hack-and-slash. Тогда американская студия предполагала, что запуск состоится в 2024 году, но этого явно не произошло.

Теперь разработчики представили новый отчет о ходе разработки. Дополнение может выйти в конце этого года, но Crate признали, что его могут отложить до весны или даже начала лета 2026 года. В свою частичную защиту разработчики отметили, что Grim Dawn: Fangs of Asterkarn станет самым большим дополнением для игры, затмив Ashes of Malmouth и Forgotten Gods:

Чтобы представить ситуацию в перспективе, по нашим текущим оценкам, Fangs of Asterkarn будет занимать около 3,55 кв. км, что составляет примерно 110% от размера Ashes of Malmouth. Курнхолд, фактическая столица Курна и новый центр заданий, охватывает 4 зоны по сравнению с 1,5, которые занимал Ковенант Трех в Forgotten Gods.



Во всем этом мире на момент написания статьи в настоящее время существует 47 основных/побочных квестов, и это число, вероятно, будет продолжать расти по мере того, как мы будем наполнять контент. По всему Астеркарну разбросано 54 новых босса, включая 8 новых столкновений с Немезидой. Механически эти боссы будут обладать некоторыми из самых передовых технологий навыков, которые когда-либо были в Grim Dawn, поскольку мы продолжаем доводить этот устаревший движок до его абсолютных пределов. Если вы следили за нашими обновлениями, то вы уже знаете о первом супербоссе, Ужасе, но вас ждет еще один...



Из этих боссов и их приспешников вы получите более 380 новых уникальных предметов и 120 нечастых монстров. Это не включая пробужденные эпические предметы, список которых мы все еще прорабатываем и ожидаем, что он будет расти после релиза, или вознесенные обычные предметы в режиме вознесения, которые имеют 33 уникальных третичных аффикса, которые больше нигде в игре не встречаются. Все это даже не включая два подземелья в жанре roguelike, которые мы запланировали после релиза, которые расширят мир и добавят еще два раунда новых боссов и уникальную добычу.