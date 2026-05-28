Grim Dawn этим летом получит крупнейшее дополнение в своей истории - Fangs of Asterkarn выйдет 23 июля

Grim Dawn спустя десять лет после релиза продолжает получать контент, которому многие современные ARPG могут только позавидовать. Студия Crate Entertainment объявила, что дополнение Fangs of Asterkarn выйдет 23 июля 2026 года и станет самым масштабным расширением за всю историю игры.

Главной особенностью DLC станет новый регион Астеркарн — огромная территория площадью около шести квадратных километров, что примерно вдвое больше предыдущих дополнений. Игроков ждут заснеженные горы, горячие источники, новые подземелья и очередная порция мрачного фэнтези, за которое Grim Dawn когда-то и полюбили поклонники Diablo-подобных RPG.

Но куда важнее для ветеранов станет появление десятого класса мастерства — Берсерка. Grim Dawn всегда выделялась гибкой системой комбинирования классов, и новый архетип заметно расширит количество возможных билдов. Вместе с этим DLC добавит режим «Восходящий», новые зоны Разрушенного царства, арены с боссами, roguelike-подземелья и десятки новых предметов.

Особенно любопытно выглядит сам подход Crate Entertainment. Пока многие сервисные ARPG уходят в агрессивную монетизацию и сезонную гонку контента, Grim Dawn продолжает развиваться как старая школа жанра — с крупными платными дополнениями и бесплатными обновлениями вроде грядущего патча 1.3.

На фоне непростого состояния жанра это выглядит почти удивительно. Игра 2016 года не только не умерла, но и продолжает расти настолько уверенно, будто перед нами не ветеран жанра, а свежий хит. Для поклонников классических action-RPG Fangs of Asterkarn вполне может стать одним из главных релизов лета.