Grim Dawn станет удобнее: в патче 1.3.0 полностью переработают интерфейс

Студия Crate Entertainment анонсировала крупное обновление пользовательского интерфейса для Grim Dawn, которое выйдет вместе с версией 1.3.0. Разработчики признают: система управления и работы с предметами давно нуждалась в серьезной модернизации, особенно с учетом современных экранов и привычек игроков.

Главным нововведением станет корректное масштабирование интерфейса для 4K-мониторов и ультрашироких дисплеев. Это избавит от мелких элементов и сделает игру заметно комфортнее на актуальном «железе». Существенно улучшат и менеджмент лута: в хранилище появятся две отдельные вкладки для компонентов и крафтовых материалов, а также удобная кнопка, позволяющая одним нажатием отправить все ресурсы из инвентаря в общий тайник.

Кроме того, почти все элементы интерфейса получат дополнительные параметры кастомизации. Изменения коснутся полос здоровья и энергии, окон навыков и ряда других экранов, что позволит настроить Grim Dawn под себя еще точнее. Дата выхода патча пока не раскрывается.