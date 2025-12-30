ЧАТ ИГРЫ
Grim Dawn станет удобнее: в патче 1.3.0 полностью переработают интерфейс

butcher69 butcher69

Студия Crate Entertainment анонсировала крупное обновление пользовательского интерфейса для Grim Dawn, которое выйдет вместе с версией 1.3.0. Разработчики признают: система управления и работы с предметами давно нуждалась в серьезной модернизации, особенно с учетом современных экранов и привычек игроков.

Главным нововведением станет корректное масштабирование интерфейса для 4K-мониторов и ультрашироких дисплеев. Это избавит от мелких элементов и сделает игру заметно комфортнее на актуальном «железе». Существенно улучшат и менеджмент лута: в хранилище появятся две отдельные вкладки для компонентов и крафтовых материалов, а также удобная кнопка, позволяющая одним нажатием отправить все ресурсы из инвентаря в общий тайник.

Кроме того, почти все элементы интерфейса получат дополнительные параметры кастомизации. Изменения коснутся полос здоровья и энергии, окон навыков и ряда других экранов, что позволит настроить Grim Dawn под себя еще точнее. Дата выхода патча пока не раскрывается.

20
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
ZAUSA

Почти 10 лет игре, а они что-то там доделывают и переделывают.

7
НЕЧТОжества

А при этом народ все еще верит, что "релиз" - это финальная версия игры.

3
Skiv101

Еще бы управление на

2
wollcroft

там разработчик уже банит в обсуждениях просьбы сделать управление на wasd, объясняет, что тогда ему придется переделывать полностью всю механику способностей и сами способности

2
Scupper wollcroft

там чуть сложнее на wasd то могут сделать, но работать это будет также, смысл в том что в движении способности не прожать а такое wasd никому и не надо

NICK-el

"Ещё бы управление на" чём? можно дописать?

cherubik997

Надеюсь сделают управление на гемпаде как в titan quest вот это было бы зашибись.

2
Egik81

Конечно, хорошо когда игру столько поддерживают. Но когда это делают вот таким образом спустя 12 лет. Это кажется попыткой пластической операции. Дабы сохранить обёртку, а не начинку.

1
sa1958

Ну и молодцы, давайте делайте.

Юрий Пенкин

как бы этот кал не улучшали, до титан квеста им как до китая раком, а всё потому что делают уже без Брайана Салливана, отца Age of Mythology

Neikxi

Еенужно на андроид портануть