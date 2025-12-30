Grim Dawn станет удобнее: в патче 1.3.0 полностью переработают интерфейс

Студия Crate Entertainment анонсировала крупное обновление пользовательского интерфейса для Grim Dawn, которое выйдет вместе с версией 1.3.0. Разработчики признают: система управления и работы с предметами давно нуждалась в серьезной модернизации, особенно с учетом современных экранов и привычек игроков.
Главным нововведением станет корректное масштабирование интерфейса для 4K-мониторов и ультрашироких дисплеев. Это избавит от мелких элементов и сделает игру заметно комфортнее на актуальном «железе». Существенно улучшат и менеджмент лута: в хранилище появятся две отдельные вкладки для компонентов и крафтовых материалов, а также удобная кнопка, позволяющая одним нажатием отправить все ресурсы из инвентаря в общий тайник.
Кроме того, почти все элементы интерфейса получат дополнительные параметры кастомизации. Изменения коснутся полос здоровья и энергии, окон навыков и ряда других экранов, что позволит настроить Grim Dawn под себя еще точнее. Дата выхода патча пока не раскрывается.
Почти 10 лет игре, а они что-то там доделывают и переделывают.
А при этом народ все еще верит, что "релиз" - это финальная версия игры.
Еще бы управление на
там разработчик уже банит в обсуждениях просьбы сделать управление на wasd, объясняет, что тогда ему придется переделывать полностью всю механику способностей и сами способности
там чуть сложнее на wasd то могут сделать, но работать это будет также, смысл в том что в движении способности не прожать а такое wasd никому и не надо
"Ещё бы управление на" чём? можно дописать?
Надеюсь сделают управление на гемпаде как в titan quest вот это было бы зашибись.
Конечно, хорошо когда игру столько поддерживают. Но когда это делают вот таким образом спустя 12 лет. Это кажется попыткой пластической операции. Дабы сохранить обёртку, а не начинку.
Ну и молодцы, давайте делайте.
как бы этот кал не улучшали, до титан квеста им как до китая раком, а всё потому что делают уже без Брайана Салливана, отца Age of Mythology
Еенужно на андроид портануть