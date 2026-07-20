Объявлена стоимость масштабного дополнения Fangs of Asterkarn к игре Grim Dawn

Разработчики ролевого экшена Grim Dawn официально назвали региональную стоимость грядущего дополнения под названием Fangs of Asterkarn. Долгожданное расширение станет доступно пользователям персональных компьютеров в цифровых магазинах Steam и GOG 23 июля в 10:00 по восточному времени. Стоимость масштабного контентного обновления на территории России составит 820 рублей, в то время как на консолях Xbox релиз состоится с небольшой задержкой, предварительно в августе. С другими ценами по различным регионам можно ознакомится в оригинальной новости.

Новое дополнение станет самым большим за всю историю существования проекта и расширит общую площадь доступного игрового мира более чем на 32%. Подробнее узнать о дополнении и посмотреть трейлер можно по ссылке ниже.

Прохождение кампании усложнится благодаря новому режиму Возвышенные, который превратит стандартные подземелья и битвы с боссами в суровое испытание для полубогов. Игроки получат доступ к глубокой кастомизации зелий, а также к сотням новых предметов экипировки. Любителей сложных арен ждёт расширение режимов Горнило на 30 дополнительных волн и Расколотая реальность, где появятся неизведанные опасные зоны.

Помимо платного контента, абсолютно все владельцы оригинальной игры на всех доступных платформах 23 июля получат бесплатное глобальное обновление под номером 1.3.0. Этот патч существенно улучшит общее качество жизни внутри игрового процесса вне зависимости от факта покупки самого дополнения. В будущем авторы также пообещали выпустить два совершенно бесплатных подземелья в формате рогалика, которые ещё сильнее разнообразят приключения в мире Каирна.