Разработчики Grim Dawn отмечают 10 лет игры и делятся деталями финального дополнения Fangs of Asterkarn

Студия Crate Entertainment опубликовала обращение к игрокам в честь 10 лет с момента выхода ролевого экшена Grim Dawn. Разработчики отметили, что успех проекта позволил команде вырасти с 8 до 29 человек. В данный момент студия работает над 4 новыми играми, но продолжает активно поддерживать свой главный хит. За время существования игра получила 82 обновления разного масштаба.

В скором времени проект получит обновление версии 1.3.0. Авторы обещают добавить современный масштабируемый интерфейс, что ранее считалось невозможным для старого движка, который создавался во времена популярности соотношения сторон 4:3. Также будет переработан тайник, что значительно расширит возможности сортировки предметов.

Самым крупным событием для фанатов станет релиз масштабного дополнения Fangs of Asterkarn, которое выйдет в ближайшие месяцы и станет финальным этапом развития игры. По словам создателей, площадь новых локаций составит 5.5 квадратных километров. Это составляет 76 процентов от размера базовой игры, 170 процентов от размера Ashes of Malmouth и 223 процента от Forgotten Gods.

В новом регионе игроков будут ждать более 60 боссов и мини-боссов с уникальными моделями и анимациями. Разработчики добавят более 370 новых уникальных предметов и 116 редких вещей, которые выпадают из монстров. Также заявлено появление 8 новых противников класса Немезида и 3 новых супербоссов. Игроки смогут настраивать зелья в новой системе алхимии и улучшать экипировку с помощью пробужденных эпических предметов и изменения аффиксов.

Дополнение представит новый игровой режим, который превратит весь мир игры площадью 18 квадратных километров в арену для высокоуровневых персонажей. Помимо этого, в игре появится 10 класс мастерства, который добавит механику смены формы и доведет общее количество возможных комбинаций классов до 45. Авторы уверены, что новые навыки внесут огромное разнообразие в создание сборок персонажей.