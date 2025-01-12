Создатели Grim Dawn показали Берсерка и кастомизацию зелий, а 10 февраля поделятся планами на обновления для игры

Студия Crate Entertainment, создатели диаблойда Grim Dawn, сообщили о том, что у разработчиков большие планы по добавлению нового контента в 2025 году.

В 2025 году разработчики планируют выпустить третье крупное дополнение для игры Fangs of Asterkarn (Клыки Астеркарна), которое добавит в игру новое десятое мастерство - Берсерка, который умеет принимать звероподобный лик, кастомизацию зелий, новый игровой режим "Восхождение", новые подземелья, боссов и ряд других вещей.

Так же разработчики немного рассказали про кастомизацию зелий. На определенном этапе, с помощью NPC и котла в игре появится возможность варить новые смеси:

Подобрав подходящую склянку и добавив два уникальных аспекта, которые изменят основные свойства зелья, можно приступать к варке зелья. В зависимости от того, что вы выберете, ваши базовые лечебные и энергетические зелья будут вести себя совершенно по-разному, вплоть до полного исчезновения их целебных свойств, если вы того пожелаете!

По словам разработчиков, можно будет приобрести 20 различных аспектов, которые можно смешивать на свой выбор. Любые флаконы с зельями или модификации, которые игрок получит для одного персонажа - будут доступны для всех персонажей.

Пример новых зелий:

Разработчики сообщили, что 10 февраля 2025 года состоится мероприятие Grim Misadventure, в ходе которого они планируют поделиться остальными подробностями о предстоящих обновлениях.