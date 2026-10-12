Остин Уинтори назвал Grim Fandango поворотным моментом в истории игровой музыки

Композитор Journey, Abzû и Assassin Creed: Syndicate Остин Уинтори в эфире программы Source Files от "Академии интерактивных искусств и наук" назвал квест Grim Fandango ключевым поворотным моментом для всей индустрии игрового звука. По оценке композитора, именно проект студии LucasArts конца 1990-х годов обозначил переход от технического синтеза к полноценной музыкальной драматургии.

До широкого распространения формата CD-ROM создание игровых треков оставалось сковано возможностями аппаратных платформ. Консоли эпохи 8 и 16 бит, а также встроенные динамики персональных компьютеров генерировали звук микросхемами через чиптюн. Разработчикам приходилось тратить основные ресурсы на жесткую программную оптимизацию, из-за чего процесс написания треков напоминал прикладные инженерные расчеты.

Переход на оптические диски открыл индустрии возможность воспроизводить живые аудиозаписи прямо во время геймплея. Композиторы того периода только начинали осваивать новые технологии хранения данных, и работа Питера Макконнелла установила совершенно иные стандарты качества интерактивного звука.

Сочинение музыки в ту эпоху было в равной степени инженерией, как и сочинением музыки. С появлением CD-ROM и возможности записи живого звука композиторы начали экспериментировать, и Grim Fandango полностью изменил представление о потенциале видеоигр.

- Остин Уинтори, композитор

Автором звукового полотна выступил штатный композитор LucasArts Питер Макконнелл, входивший в знаменитую команду авторов студии вместе с Клинтом Баджакяном и Майклом Лэндом. Макконнелл объединил мексиканский фольклор Дня мертвых и стилистику бульварного нуара 1940-х годов. Ради аутентичного звучания автор отказался от стандартных студийных сессий и лично посещал джазовые клубы в районе залива Сан-Франциско для найма местных исполнителей.

В студийных сессиях приняли участие профессиональные саксофонисты, бас-кларнетист из ансамбля музыканта Тома Уэйтса, а также сам Макконнелл, исполнивший партии на скрипке. По оценке Уинтори, живые импровизации наполнили каждую тему ярким характером, превратив саундтрек в музыкальный аналог работы актеров озвучки Тима Шейфера, где живые исполнители буквально вдохнули жизнь в угловатых виртуальных персонажей.