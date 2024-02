Ремастеры Grim Fandango, Full Throttle и Day Of The Tentacle получили возрастные рейтинги на Тайване для PS5

Double Fine Productions, похоже, собирается выпустить на PS5 серию классических игр, включая Day of the Tentacle Remastered, Grim Fandango Remastered и Full Throttle Remastered, причем все три игры получили возрастные рейтинги для консоли Sony на Тайване.

Все три игры ранее были выпущены для PS4, но это будет первый случай, когда они будут выпущены должным образом для PS5. Day of the Tentacle Remastered была выпущена в 2016 году для PS4 и PS Vita, а в январе 2017 года она также была представлена как бесплатная игра для PS Plus.

Между тем, Grim Fandango была первоначально выпущена еще в 1998 году под руководством Тима Шафера, а в 2015 году была обновлена для PS4 и PS Vita благодаря тому, что Double Fine Productions получила лицензию на игру при некоторой помощи Sony. Full Throttle вышла для MS-DOS в 1995 году и была обновлена для PS4 и PS Vita в апреле 2017 года. В ней задействован профессиональный актерский состав, в том числе Рой Конрад, Марк Хэмилл и Гамильтон Кэмп.

Ничего официального о выпуске этих игр на PS5 пока не было объявлено, но рейтинговые доски обычно правы, когда дело доходит до подобных вещей, так что ожидайте услышать что-нибудь в ближайшее время.