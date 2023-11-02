Тим Шафер и Double Fine отметили 25-летие Grim Fandango и поблагодарили поклонников за их теплые воспоминания

Игра Grim Fandango вышла 30 октября 1998 года, и в прошедший понедельник исполнилось 25 лет со дня выхода одной из самых лучших приключенческих игр, когда-либо созданных LucasArts. И в честь этого события Double Fine, студия, основанная сценаристом Grim Fandango Тимом Шафером, опубликовала сборник воспоминаний фанатов и разработчиков, а также собрала несколько лучших косплеев и других поделок, сделанных людьми по мотивам игры.

Мэнни Калавера появился на сцене в 1998 году и сразу же очаровал людей своим сухим остроумием и жесткой решительностью. Земля Мертвых кишмя кишела огненными бобрами, ослепительными казино и элементалями, разъезжающими на хот-родах. Grim была яркой вспышкой на сковороде приключенческих игр перед тем, как жанр погрузился в длительную спячку. Тем не менее, она оставила глубокий след в сознании игроков, и ее влияние ощущается в играх и сегодня.

Double Fine провела опрос среди фанатов, где одним из первых вопросов был вопрос о любимом персонаже, и победителя угадать не сложно:

Мэнни Калавера Глоттис Сальвадор Лимонес

Мэнни набрал около 46% голосов, что неудивительно, потому что он великолепен. И сейчас, наверное, самое время упомянуть о том, что если вы никогда не играли в Grim Fandango, то компания Double Fine выкупила права на игру и выпустила в 2015 году отличный ремастер.

Юбилейный пост на сайте Double Fine включает в себя галерею фан-арта, галерею с косплеем и даже галерею татуировок. Ближе к концу он становится немного философским.

"Трудно понять, как устроено время", - говорит менеджер по работе с сообществом Харпер Джей. "Это странные вещи. Grim Fandango уже достаточно давно стала частью жизни людей, и она была с ними дольше, чем без них. И тем не менее, это все еще кажется мгновением. 25 лет - большой срок для видеоигр. Он знаменует собой бесчисленные скачки в технологиях и тенденциях аудитории, содержит взлеты и падения жанров, триумфы, а иногда и трагические закрытия студий".

"Спасибо всем, кто внес свой вклад и собрал эти прекрасные воспоминания", - сказал Тим Шафер. "Я буду хранить их рядом с тем местом, где когда-то было мое сердце!"