Мрачное фэнтези, слэшер и сексапильные девушки: для ПК анонсирован экшен Grim Hope от киберспортсмена

Разработчик и по совместительству профессиональный игрок в Apex Legends под ником Fragoso представил дебютный проект своей студии — стилизованный слэшер Grim Hope. Игра обещает стать бескомпромиссный экшен старой школы с красивыми женскими персонажами и стильной боевой системой с разными комбинациями.
События Grim Hope разворачиваются в мире, охваченном демоническими тварями. Главными героинями выступают смертоносные и сексуальные воительницы, превращающие битву в кровавое показательное выступление. По словам автора, ключевой акцент сделан на зрелищной акробатике, воздушных комбо-связках, отмене анимаций через уклонения и кинематографичных добиваниях в духе классических представителей жанра слэшеров.
Несмотря на эстетику зрелищного слэшера, структурно игра опирается на хардкорную прогрессию с элементами Soulslike. Игрокам предстоит сражаться с гротескными исполинскими боссами, добывать ресурсы для прокачки снаряжения и заучивать паттерны атак без каких-либо упрощений или подсказок.
В настоящее время Grim Hope разрабатывается для ПК. Страница игры уже доступна в Steam, однако точные сроки выхода и автор пока не раскрывает.
Кто что увидел на скринах? Мне кажется, что нам пытаются продать Тьму!
Это конечно круто, но у меня один вопрос, почему каждый раз, когда инди-разрабы делают игру с сексуальным уклоном, постоянно делают каких-то гипертрофированных женщин с жoпами наперевес, вываливающимися дойками и ляхами как у Годзиллы?
Я конечно не имею ничего против, у всех вкусы разные, но если это современная сексуальность от которой тащатся дрoчеры, то это конечно прискорбно, ибо я не вижу тут ничего сексуального и красивого)