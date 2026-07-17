Grim Trials отправит игроков в загробный мир уже в августе - экшен-рогалик делает ставку на хэви-метал

Студия Glory Jam совместно с издателем Soft Source Publishing объявила дату выхода Grim Trials. Вдохновлённый эстетикой хэви-метала экшен-рогалик поступит в продажу 20 августа 2026 года для PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2.

Главной героиней станет Авелин, которая после преждевременной смерти превращается в Жнеца. Ей предстоит сражаться с осквернёнными душами, преодолевать испытания в подземном мире, сотканном из её собственных воспоминаний, и искать путь к возлюбленному, оставшемуся среди живых.

Одной из ключевых особенностей Grim Trials станет гибкая система создания оружия. Игроки смогут комбинировать различные детали, формируя собственные варианты вооружения и уникальные боевые стили, а затем усиливать их по мере прохождения. Такой подход должен добавить разнообразия каждому новому забегу.

Не менее важную роль играет музыкальное сопровождение. Саундтрек полностью выдержан в духе хэви-метала и включает оригинальные композиции индонезийской группы Sigmun, что подчёркивает мрачную атмосферу игры. Владельцы Nintendo Switch 2 также получат поддержку улучшенной тактильной отдачи, которая сделает сражения более выразительными. Судя по представленным деталям, Grim Trials стремится выделиться среди других представителей жанра не только динамичным геймплеем, но и ярким аудиовизуальным стилем.