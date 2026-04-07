GRIME 2 получила первый патч, исправляющий ошибки, блокировку прогресса и проблемы баланса

Вышел новый патч для GRIME 2, продолжения метроидвании с уникальным художественным стилем и сложным геймплеем. Игроки остались очень довольны сиквелом, хотя некоторые сообщили о проблемах. К ним относятся блокировка прогресса и отсутствие наград от боссов. Последний патч исправляет все это.

Основные моменты включают возможность вернуться к месту сражения с боссами за их наградами. Важные предметы, необходимые для продвижения по сюжету, будут автоматически добавляться в ваш инвентарь, а также теперь вы сможете пробить эту надоедливую стену в Верхнем Канкане. Также были внесены некоторые изменения в баланс лечения с помощью «Дыхания», добавлены кадры неуязвимости при парировании и уклонении, улучшены контратаки после рывка, а также скорректированы скорость атаки и хитбоксы некоторых боссов.

Разработчики также сообщили, что рассматривают возможность возвращения функции «Битвы с боссами» из первой игры, пытаясь исправить проблему с гибелью некоторых боссов до начала боя. В этом случае вы получите награду, а возможность сразиться с ними позже может быть очень кстати, учитывая, насколько запоминающимися бывают эти битвы.