Grime II получила дату релиза и новый трейлер с боевой системой

Студия Clover Bite объявила дату выхода долгожданной метроидвании Grime II — 31 марта 2026 года на ПК через Steam. В свежем трейлере разработчики продемонстрировали ключевую боевую механику игры, основанную на поглощении противников.

Игроки возьмут под контроль Бесформенного — мимика, способного впитывать побеждённых врагов и получать уникальные способности. Эти умения включают как стрелковое оружие, так и превращение врагов в призываемых союзников, что добавляет глубины боевой системе.

Сражения требуют внимательного взаимодействия с окружением: правильное позиционирование и использование парирования становятся ключевыми для выживания. Механика захвата позволяет поглощать врагов прямо во время боя, открывая стратегические возможности и делая каждую стычку динамичной и непредсказуемой.

Grime II обещает сочетание классической метроидвании с интенсивными «соулслайк»-механиками, делая акцент на изучении мира и адаптации к врагам с уникальными навыками.