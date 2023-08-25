Метроидвания Grime 2 получила первый трейлер ©

Разработчик и издатель Clover Bite представил первый трейлер анонсированной ранее метроидвании Grime II. В ролике подчеркивается уникальное визуальное оформление игры и дизайн врагов, а также методичный бой.

В продолжении оригинальной игры игрокам предстоит управлять мимиком, известным как Бесформенный, который поглощает врагов и может принимать образ поглощенных врагов.

Поклонников и новичков ожидают совершенно новые локации с множеством врагов, где для успеха одинаково важны как знание окружающей обстановки, так и способности формочек. Кроме того, с помощью формочек можно обнаружить секретные пути и понять, как устроены враги.

Индивидуальный стиль игры можно создать и с помощью различных видов оружия и способностей. В бою формы могут "бросать врагов, стрелять снарядами, оглушать и даже превращаться в призывателей". Ручные усики можно использовать для парирования атак или для их захвата и поглощения.