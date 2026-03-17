ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
GRIME 2 31.03.2026
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
5.7 18 оценок

Метроидвания GRIME 2 получит версии для PS5 и Xbox Series - выход запланирован на 31 марта одновременно с версией для ПК

monk70 monk70

Сиквел игры в жанре метроидвания GRIME 2 выйдет для PlayStation 5 и Xbox Series одновременно с ранее анонсированной версией для ПК (Steam) 31 марта, объявили издатель Kwalee и разработчик Clover Bite.

Станьте похитителем форм в GRIME II, продолжении нашумевшей приключенческой игры в жанре метроидвания 2021 года. Вы — Бесформенный — имитатор искусства, поглощающий существ и призывающий формы в их облике.

Отправляйтесь в новую и таинственную страну во вселенной GRIME, где опасность и чудеса ждут вас за каждым углом. Используйте окружающую среду в сочетании с призванными вами формами, чтобы побеждать смертоносных врагов и эпических боссов, исследуя при этом глубокий мир, полный разнообразных культур и персонажей.

Создайте свой собственный стиль игры, выбирая из множества способностей, оружия и призванных форм. Изучайте особенности своих врагов, призывая их облик, который поможет вам как в бою, так и в исследовании различных секретных путей мира.

Трейлеры
8
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Es_x

Что-то не то со стилем, не вяжется образом ни с одной метроидванией. Даже наверное отталкивает

1
MaterialisticKyson

1 часть зашла на ура