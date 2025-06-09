В свежем геймплейном трейлере сюрреалистической метроидвании GRIME 2 пообещали релиз в 2025 году

Издатель Kwalee и студия Clover Bite представили новый геймплейный трейлер GRIME 2 — продолжение сюрреалистического экшен-приключения в жанре метроидвании. Игра выйдет на ПК через Steam в 2025 году, а дебютный геймплейный трейлер уже доступен для просмотра.

В новой главе мрачной вселенной игрокам вновь предстоит стать Бесформенным (Formless) — существом, поглощающим врагов и вызывающим плесень в их образе. На этот раз действие развернётся в неизведанных землях, населённых чудовищами, странными цивилизациями и искусством, вышедшим из-под контроля.

Игровой процесс GRIME II строится на уникальной механике поглощения. Сражаясь с врагами, вы не просто убиваете их — вы в прямом смысле воруете их форму, используя полученную «плесень» для создания мощных атак и даже союзников. Эта особенность позволяет игрокам разрабатывать собственные боевые стили, комбинируя способности, оружие и формы захваченных существ.

Важным элементом остаётся взаимодействие с окружением. Мир GRIME II — это не просто фон, а полноценный участник битвы. Арены, построенные из гигантских ваз, живых стен и изящных скульптур, можно использовать для нанесения урона врагам, но и самим стоит быть начеку — враги не стесняются делать то же самое.

Механики парирования и захвата щупальцами из рук позволяют в динамичных боях парировать удары, захватывать противников и активировать особые атаки. Всё это органично вплетено в исследование странного мира, полного тайн, странных форм жизни и культур, где буквально каждая локация — произведение искусства.

GRIME II обещает стать ещё более амбициозным, глубоким и художественным, чем его предшественник, и уже сейчас вызывает интерес благодаря своему неповторимому стилю. Выход игры запланирован на 2025 год — и поклонникам Metroidvania точно стоит занести её в список ожидания.