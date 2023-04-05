На ПК в Steam состоялся релиз средневекового градостроительного симулятора Grimgrad от российских разработчиков

Grimgrad, средневековый градостроительный симулятор с элементами выживания в славянской вселенной от российский студии Juvty Worlds, стал доступен для ПК в Steam .
Grimgrad – традиционная средневековая градостроительная игра на выживание со своей изюминкой. Игрок строит свое поселение и должен помочь его жителям выжить и защитить их от болезней, неблагоприятных погодных условий и хищников. Но в дело вмешиваются боги, и игроку приходится воздвигать идолов этим богам в своем поселении и делать их милосердными, чтобы население могло надеяться на плодородие, хороший урожай и здоровый скот. То, как игрок реагирует на встречу с богами, влияет на благополучие и процветание его собственного поселения.
Особенности
- Легко начать играть, даже если вы новичок в градостроительных играх.
- Победите мор, грязь, голод, хищников и непогоду, создав комфортные условия для жителей деревни.
- Издавайте указы и решайте проблемы, такие как пожар в пекарне или эпидемия в жилом районе.
- Множество случайных событий. Ваши решения имеют последствия.
- Славянские боги и существа из фольклора. Попробуйте умилостивить их и выбрать правильное решение.
И что у этой игры "славянского" кроме "град" в названии и убогого арта на превью?
Чтоооо? Тебе не нравится? Ты что, не патриот? Должен играть, нахваливать и просить еще!
дженерик- "древне""славянское"
Ну класс... ну супер.... первые секунды видео "от российских разработчиков" и все на английском.... Наверное еще и русский язык не поддерживается.... Хотя чего мелочиться? Заблокировали бы уже ее для продаж в странах СНГ... чего уж там...
Давай лично для тебя всё заблокируем, может ныть перестанешь.
Чего? Сектанты атомик харт и сюда добрались
да, это еще от Age of Mythology, хорошая была игрушка. А че, молодцы, такой фансервис))
Ну раз славянские, срочно надо купить. А русский язык будет?
Есть.
Есть.
Прям симулятор мера города в российской глубинке.
Опричники есть?
да, бегают и гойду кричат.
судя по их продуктам, штампуют одни и те же игры, собирают бабло и сваливают.
В видеоролике для себя я подчеркнул интересные факты! Используются графические элементы другой игры от недружелюбных разработчиков "MuHa Games", которые, так и не смогли победить "кризис" пытаясь продать побольше на волне хайпа помощи, сами понимаете кого. Может именно по этому ролик на английском? Просто не стоит вестись "сломя голову" на громкие "от российский студии Juvty Worlds". И хоть комментарий и тянет на "Проявление ксенофобии и обсуждение политики в комментариях недопустимы.", но из песни слов не выкинешь! "Juvty Worlds", кстати, проектами подобными не занималась, на первом месте MMORPG у компании . Резкий разворот сделан был в 2022 году. Просто изучите серию игр "THEA", и сравните с "Grimgrad", и вы меня поймёте.
К выше изложенному прошу отнестись с пониманием, ибо привожу примеры по факту, не пытаясь кого-либо оскорбить.
по Steam - шестнадцать "смешанных" обзоров дату написания текста (т.е. отрицательных почти столько же, сколько положительных отзывов).
Выводы делайте сами, написал то, что увидел.
Посмотрел "летсплей" и понял, что игра чисто "Ceasar" недоделанная. Такого в 2023 году от компании с семилетнем стажем в MMORPG ну никак нельзя было ожидать...
Что-то пошло не так.
Параша лютая, как и разрабы кто это делал
Игра от российских разработчиков, а смотрю трейлер на английском, для кого эта игра? Неужели для тех кто больше платит?
С одной стороны так. С другой стороны это, вероятно, временно, так как правительство собирается выделять деньги на развитие отечественной игровой индустрии. Возможно благодаря грантам мы получим как минимум р версии трейлеров от российских разработчиков.
Да есть такое У наших )Тоже как то вышла игра от российских разработчиков , но трейлер был на английском .Посидел подумал и не стал покупать , зачем им мои деньги , если упор на иностранцев делают ..
Ути Божечки. Ты обиделся?
ну да, сейчас столько игр и разработчиков, из стольких стран - и каждый норовит на своем родном запилить трейлер. Вспоминаю трейлеры Сталкера на родном украинском, Резидентов на родном японском, Ведьмака на родном польском - вот были времена! Помнится, еще удивили шведы, запилив трейлер Valheim на своем...Да, не то что эти продажные русские, котрые клепают каждый год по новой игре, но так и не научились рекламить игру своим, которые все равно бегут занести деньги буржуям, а своих могут только высмеивать и гнобить, но не поддержать.
Все нормально, в Steam русский язык есть и описание тоже на русском. Трейлер в Steam с англ. текстом, вероятно тот же на ютубе, и собственно тут.
Возможно, если игра выйдет условно в VK Play там будет трейлер на русском.
Конченое убожество, больше похоже на очередное "освоение" бюджета
Освоение бюджета в смуте.
Судя по отзывам игра полный мусор со "славянским душком"(С).
А чем тебе славянская душа не нравится убогий
он аллаха наверное любит)) язычник
Славяне как раз и были язычниками
я знаю =) я знаю кто такие в Велис Веста Сварог =)а старшая дочка вообще в Норвегии живёт!
«Родноверие» - то есть, извините, «славянская тема» - была создана гебешниками как «тараканий домик» для молодого поколения русских националистов. Момент вброса был примерно 1987 год, где-то за год до празднования тысячелетия крещения Руси (с чего, собственно, и началась перестройка). Разумеется, люди, интересовавшиеся славянскими древностями, а то и пытавшиеся что-то мутить по теме, были и до того. Тот же Добровольский, например. Но именно в этот момент началась организованная деятельность.
Целевой группой были молодые люди с техническим образованием, интересующиеся духовностью, оружием/боем и национальным вопросом (именно эти три момента вместе). Раньше таких просто тихо уничтожали (обычно под благовидным предлогом – «подрался, получил срок, в тюрьме разное бывает» или «подрался, упал затылком о бордюр», если надо было быстро). Однако интересы подобного рода росли, и что в семидесятые годы было индивидуальным чудачеством, в восьмидесятые стало довольно массовым явлением. С массовыми же явлениями работают по-другому.
Что было важно для конструкторов «славянского язычества».
1. Утоление духовных потребностей советской технической интеллигенции, начинавшей догадываться, что советский атеизм – дерьмо, а «научное мировоззрение» в советском его изводе – корм для опарышей. Для того, чтобы они не стали делать плохого, им дали Рериха, Блаватскую и "язычество".
2. Переключение с русской темы на «славянскую». Нельзя, чтобы русский считал себя русским, но очень желательно, чтобы он считал себя кем-то другим. «Славяне» - тоже хорошо. Учитывая, что уже тогда «кто надо» знал про запланированную судьбу украинцев и белоруссов, «славянщина» была в самую плепорцию.
3. Насаждение ненависти к старой России и её истории. Основная мифологема планируемого гебнёй язычества – «после крещения Руси никакой Руси больше не было, а было стенание под игом князизма-царизма». На этом фоне легко протаскивались и коммунистические симпатии, и советское ядрёное антихристианство в духе Демьяна Бедного и Емельяна Ярославцева.
4. Собственно, распространение антихристианства самого безумного толка (на уровне «ненавижу чёрное монашье воинство!» - буквальная цитата из писаний одного некогда знакомого товарища, ныне «волхва»). Это ещё и подкат к РПЦ: желающих реформ в церкви слить в этот бачок.
5. Советский антисемитизм. Тут важно, что именно советский, со всеми его прелестями, превращающими антисемита в идиoта: «прыгаем вокруг евреев противосолонь». В данном конкретном случае вбрасывалась ещё и мысль о «жидовском Христе».
6. Вовлечение в «безобразия» - начиная от банального алкоголизма и кончая какими-нибудь «радениями». Как вариант – ЗОЖ (что в отечественном варианте чаще всего означает не здоровый образ жизни, а уринотерапию, лечение геморроя огурцом в жопе или прикладывание гнилой портянки к раковой опухоли).
7. Запомоивание темы народных традиций. Чтобы любые разговоры о «русском народном» вызывало реакцию – «а, эти дураки».
Очередной мусор.
По типу Советской Республики?