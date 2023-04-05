На ПК в Steam состоялся релиз средневекового градостроительного симулятора Grimgrad от российских разработчиков ©

Grimgrad, средневековый градостроительный симулятор с элементами выживания в славянской вселенной от российский студии Juvty Worlds, стал доступен для ПК в Steam .

Grimgrad – традиционная средневековая градостроительная игра на выживание со своей изюминкой. Игрок строит свое поселение и должен помочь его жителям выжить и защитить их от болезней, неблагоприятных погодных условий и хищников. Но в дело вмешиваются боги, и игроку приходится воздвигать идолов этим богам в своем поселении и делать их милосердными, чтобы население могло надеяться на плодородие, хороший урожай и здоровый скот. То, как игрок реагирует на встречу с богами, влияет на благополучие и процветание его собственного поселения.

Особенности