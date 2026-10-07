GrimKeep выйдет 30 ноября - мрачный roguelite предлагает заменить привычную колоду мешком с кубиками

Resolution Games объявила дату выхода GrimKeep — мрачного roguelite, в котором привычную для жанра систему построения колоды заменили на сборку из кубиков. Игра выйдет 30 ноября на PC и PlayStation 5, а её стоимость составит 14,99 доллара. Уже сейчас пользователи PC могут опробовать демоверсию.

Вместо карт игроку предстоит собирать собственный набор кубиков: находить новые, улучшать полезные и избавляться от тех, которые мешают нужным комбинациям. Во время пошаговых сражений результаты бросков можно объединять в комбинации по принципу покерных рук, постепенно усиливая атаки и создавая различные синергии.

Каждое прохождение представляет собой отдельное приключение продолжительностью от одного до трёх часов. Цель остаётся неизменной — пробиться через проклятый город и добраться до замка в его центре. Там находится принцесса, однако спасать её герой не собирается: в GrimKeep финальной целью станет её уничтожение.

В демоверсии доступны регион «Окраина», три героя и постоянные улучшения, которые сохраняются между путешествиями. Полная версия предложит семь персонажей, семь типов кубиков, более 200 предметов, 30 открываемых навыков и свыше 60 уникальных монстров. Всё это разработчики оформят в рисованной 2D-графике, сочетающей мрачное фэнтези с хоррором в духе Лавкрафта.

Демоверсия GrimKeep уже доступна на PC, а в рамках Steam Next Fest: October 2026 Edition её можно будет опробовать с 19 по 26 октября. Полная версия выйдет 30 ноября в Steam для Windows, macOS и SteamOS/Linux, а также на PlayStation 5.