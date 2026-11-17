Студия Snail Bite представила официальный трейлер с датой выхода психологического хоррора Grindworm. Игра появится на ПК 18 января 2027 года. Ролик знакомит с мрачной атмосферой подземной шахты и показывает, в каких условиях предстоит выживать главному герою.

По сюжету персонаж опаздывает на смену, а вскоре после начала работы оказывается в ловушке из-за обрушения туннелей. Остальная команда бесследно исчезает, и единственным шансом выбраться становится старая шахтёрская машина. Игроку придётся самостоятельно разбираться с её системами и следить за запасом кислорода, температурой двигателя и другими показателями.

Grindworm делает ставку на изоляцию и психологическое напряжение. Подземные маршруты сочетают вручную созданные участки со случайно генерируемыми туннелями, а по мере продвижения привычная реальность начинает искажаться.

Игра выйдет на ПК в Steam. На странице проекта уже доступна демоверсия.