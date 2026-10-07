Состоялся официальный анонс GRIP 2: Combat Racing Evolved с возможностью езды вверх ногами

Улучшенная физика «перевертышей»: Как и в первой части, главная фишка игры — реактивные болиды, которые могут переворачиваться на ходу и без потери скорости продолжать движение по стенам и потолкам трасс. В сиквеле эту механику доработали, сделав управление еще более отзывчивым.

Продвинутые механики движения: Разработчики добавили новые уникальные трюки и техники перемещения (movement tech), которые позволят опытным игрокам срезать углы и поддерживать максимальный импульс скорости.

Смертоносный арсенал: Боевая система стала глубже. Игроков ждет обновленный набор мощного футуристического оружия, ракет и щитов, способных в секунду превратить лидера заезда в груду металлолома.