Анонсирована roguelite стратегия в реальном времени Grit & Valor: 1949 для PS5, Xbox Series, Switch и ПК

Megabit, новое издательское подразделение, созданное Aonic, и разработчик из Ливерпуля Milky Tea анонсировали рогалик-стратегию в реальном времени Grit & Valor: 1949 для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК (Steam). Она будет выпущена в 2025 году.

1949 год; бушует Вторая мировая война. Возглавьте свой отважный отряд пилотов мехов сопротивления против сил Оси зла и переломите ход Второй мировой войны в этом дизельпанковском сеттинге альтернативной истории. Ваша задача — сопровождать командную машину через Европу в самое сердце Новой Германии. Там машина развернет свой груз; ЭМИ, предназначенный для разрушения Машинной башни, центрального штаба противника.