Мехи, война и дизельпанк: Grit and Valor 1949 заглянет на консоли и в VR уже в августе

Milky Tea Studios объявила, что дизельпанк-стратегия Grit and Valor 1949 доберётся до консолей и VR-устройств 21 августа. Игра станет доступна на PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, а также в виртуальной реальности — на PlayStation VR2, SteamVR и Meta Quest.

Grit and Valor 1949 предлагает взглянуть на альтернативную Вторую мировую войну, где Европа пала под натиском боевых мехов Оси. Игрокам предстоит возглавить отряд элитных боевых машин и отправиться в серию процедурно генерируемых миссий с элементами roguelite.

Сражения требуют тактического мышления, быстрой реакции и умения адаптироваться. Каждый мех и пилот могут быть улучшены, чтобы пробиться к самому центру вражеской силы — штабу Оси.

В Steam игра вышла ещё в марте и уже получила 79% положительных отзывов. Желающие могут опробовать демоверсию, доступную на той же площадке.