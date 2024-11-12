Создатели стратегии Grit & Valor: 1949 показали битву с боссом; закрытое бета-тестирование на ПК стартует 2 декабря

Издатель Megabit и разработчик Aonic выпустили новый трейлер для дизельпанк-стратегии в реальном времени Grit & Valor: 1949, в котором представлена ​​одна из встреч с боссами игры, а также объявили, что закрытое бета-тестирование начнется 2 декабря для ПК в Steam. Регистрация доступна здесь.

Разработчик Aonic в пресс-релизе:

Боссы регионов добавляют совершенно новый уровень стратегии в каждый забег. Если игрокам удастся дойти до конца забега, им нужно будет вступить в последний бой против грозного генерала Оси и его гигантских мехов. Эти битвы с боссами в конце региона заставят вас столкнуться с превосходящими силами противника, волнами элитных врагов, новыми опасностями и мехами-боссами размером с кайдзю.

Grit & Valor: 1949 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК в Steam в 2025 году.