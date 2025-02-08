Стратегия Grit and Valor: 1949 про Вторую мировую с мехами получила дату выхода и демку в Steam

Студия Milky Tea объявила, что стратегическая игра Grit and Valor: 1949, действие которой разворачивается в альтернативной версии Второй мировой войны с участием мехов, выйдет 26 марта на ПК эксклюзивно в Steam. В будущем планируются порты на Xbox Series S/X, Nintendo Switch и PlayStation 5.

Grit and Valor: 1949 включает одиночную кампанию с небольшими стычками, где задача игрока – доставить ЭМИ-оружие в тыл врага. В конце каждого региона ждет битва с боссом. Между миссиями можно улучшать армию, а рандомизация обеспечит реиграбельность.

До выхода игры можно опробовать демку в Steam (2,75 ГБ). В ней расширен командный центр, добавлены поставки припасов и улучшений на поле боя. Разработчики приглашают игроков делиться отзывами для улучшения игры к релизу.