Тактическая игра с мехами в стиле XCOM Grit and Valor 1949 обзавелась демоверсией

Существует множество стратегических игр, действие которых происходит во время Второй мировой войны, но лишь немногие из них переосмысливают эпоху с помощью вымышленных технологий или других исследований альтернативной истории. Это выделяет предстоящую Grit and Valor 1949, меха-тактику в духе XCOM 2, Into the Breach и вдохновленной Первой мировой войной Iron Brigade. И это также делает сегодняшний запуск демоверсии игры достойным внимания.

Хотя Grit and Valor 1949 должна выйти в следующем году, недавно была выпущена демоверсия. Она включает в себя регион Британских островов, первую из четырех областей, которые будут представлены в финальной игре, три разных меха и пилота, тренировочные площадки и пример общей системы прогресса.

Grit and Valor 1949 — это стратегическая игра, действие которой происходит в версии Второй мировой войны, где силы Оси завоевали Европу с помощью мощных роботизированных мехов. Игрок руководит эскадрильей пилотов мехов союзников в отчаянной миссии по борьбе с этой подавляющей силой противника, вступая в тактические бои с врагами в реальном времени и управляя своим отрядом через стратегическую игру в жанре roguelike, которая включает настройку и улучшения юнитов.