В Steam вышла демоверсия атмосферного ретро-хоррора Grobnopolis: Last Days

Издательство CRITICAL REFLEX и независимый разработчик BananaDevJeff выпустили в сервисе Steam бесплатную демоверсию психологического ретро-хоррора Grobnopolis: Last Days. Проект представляет собой расширенную версию экспериментальной игры Funeralopolis, ранее выходившей на независимой площадке itch.io. В обновленной сборке авторы представили свежие локации, переработанное окружение и текстовую локализацию на 13 языков, среди которых есть и русский.

Grobnopolis - это медленный и гнетущий атмосферный хоррор, в котором любопытство служит одновременно компасом и проклятием. Солнце исчезло, шахты истекают кровью, а мир медленно гниет под серыми тучами.

- BananaDevJeff, разработчик игры

События игры разворачиваются в 1983 году на территории вымышленного шахтерского города Хута-Гробно. Населенный пункт переживает необратимый упадок. На протяжении нескольких месяцев небосвод полностью закрыт сплошным слоем противоестественных серых туч, из-за чего на улицы больше не проникает солнечный свет. Городской массив из типовых панельных домов и мрачных индустриальных строений постепенно пустеет, погружаясь в атмосферу клаустрофобии и безысходности.

Главным героем выступает смотритель многоквартирного панельного дома и инженер-электрик. Персонаж пытается поддерживать работоспособность коммуникаций здания и сохранять привычный быт, пока соседние кварталы охватывает всеобщая паника. На фоне аномальных явлений стены дома покрываются гигантскими трещинами, а сам герой сталкивается с пугающей телесной мутацией, в результате которой его правая кисть окрашивается в багровый цвет и меняет свою форму.

Одновременно с этим из глубины старых шахтных выработок на городские улицы начинает сочиться плотная темно-красная субстанция, которую местные жители прозвали Супом. Неизвестная жижа заливает подвалы, лестничные клетки и ванные комнаты, проникая в квартиры через трубы. Параллельно в городе усиливает влияние местный церковный культ. Представители религиозного ордена проводят ночные рейды без объяснения причин, педантично каталогизируют происходящие аномалии и устанавливают жесткий контроль над населением.

Игровой процесс строится вокруг медленного исследования подъездов и квартир от первого лица. Герою предстоит проверять состояние инженерных систем, взаимодействовать с оставшимися жильцами и собирать фрагменты сюжета по обрывкам свежих газет. Важным элементом выступает самодельный радиоприемник, с помощью которого можно перехватывать закрытые переговоры церковников на специальных частотах. Визуальная составляющая выполнена в эстетике проектов эпохи PlayStation 1 с характерными зернистыми текстурами и гнетущим звуковым дизайном.

Демоверсия хоррора уже доступна для загрузки и поддерживает управление как при помощи клавиатуры и мыши, так и через геймпады. Издательство CRITICAL REFLEX, известное по проектам Mouthwashing и Buckshot Roulette, планирует объявить дату выхода полной версии Grobnopolis: Last Days на персональных компьютерах в рамках будущих презентаций.