Ground Branch получила главу с миссиями в Персидском заливе

BlackFoot Studios выпустила обновление с первой главой для тактического шутера Ground Branch. Оно демонстрирует миссии в Персидском заливе, новые цели, расширенный арсенал и возможности настройки бойцов.

Глава добавляет задания в новом регионе, где игрокам предстоит планировать операции, продумывать действия и выполнять поставленные цели.

Авторы также расширили выбор оружия и персонализацию персонажей — ключевые элементы шутера, созданного разработчиком оригинальных Rainbow Six и Ghost Recon.

Обновление уже доступно в Steam.