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Ground Branch 14.08.2018
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Инди, Тактика, От первого лица
7.4 38 оценок

Ground Branch получила главу с миссиями в Персидском заливе

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BlackFoot Studios выпустила обновление с первой главой для тактического шутера Ground Branch. Оно демонстрирует миссии в Персидском заливе, новые цели, расширенный арсенал и возможности настройки бойцов.

Глава добавляет задания в новом регионе, где игрокам предстоит планировать операции, продумывать действия и выполнять поставленные цели.

Авторы также расширили выбор оружия и персонализацию персонажей — ключевые элементы шутера, созданного разработчиком оригинальных Rainbow Six и Ghost Recon.

Обновление уже доступно в Steam.

Трейлеры 3
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