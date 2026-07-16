Тактический шутер GROUND BRANCH официально вышел из раннего доступа спустя почти 8 лет разработки

Студия BlackFoot Studios совместно с издательством MicroProse Software выпустили версию 1.0 тактического симулятора GROUND BRANCH. Проект находился в стадии раннего доступа с 14 августа 2018 года, а его полноценный релиз состоялся 16 июля 2026 года.

Разработкой игры руководил один из создателей оригинальных частей серий Rainbow Six и Ghost Recon. Ключевым нововведением версии 1.0 стало появление сюжетного пролога, включающего 2 новые операции под названиями Onyx Flame и Gilded Arrow. Действие этих миссий разворачивается на территории северо-западного Пакистана, а брифинги получили полноценную озвучку от персонажей Джона Хока и координатора под позывным Forge. Разработчики планируют развивать сюжетную составляющую в последующих обновлениях, добавляя новые главы и миссии.

Обновление принесло масштабную переработку искусственного интеллекта противников, поведение которых стало более реалистичным. Оппоненты теперь реагируют на подавляющий огонь, стараются занимать укрытия при ранениях, координируют свои действия и испытывают падение боевого духа при гибели союзников. Также в игре появилась система бронежилетов и защитных шлемов. Тяжелая броня способна выдержать попадания нескольких пуль крупного калибра, однако защищает только зоны непосредственного расположения бронепластин. Мягкая броня обеспечивает круговую защиту торса и головы, но эффективна преимущественно против пистолетных патронов. Состояние экипировки отображается на специальном индикаторе интерфейса.

Список доступных активностей пополнился кооперативным режимом Extraction, в котором игрокам необходимо спасти заложника, удерживаемого под охраной противников. Для успешного выполнения задачи требуется действовать скрытно, так как высокий уровень шума может спровоцировать устранение пленного. Разработчики полностью обновили анимации перемещения персонажей за счет использования технологии захвата движений. Арсенал пополнился новыми образцами вооружения, среди которых дробовики M500 и M500 Tactical, автоматы АК-74 и АКС-74, ручные пулеметы РПК и РПК-74, а также бесшумный пистолет MK3 калибра 22 LR.

Существенные изменения претерпел и список игровых локаций. В версии 1.0 дебютировали абсолютно новые карты Border, воссоздающая КПП на границе США и Мексики, и горный аванпост Outpost. Карты Airbase и Hospital были полностью переработаны с нуля, а локация Creek получила масштабное обновление структуры и визуального оформления. Кроме того, создатели доработали физику взаимодействия с дверьми, добавили новые варианты кастомизации внешности оперативников и внедрили настройки выбора фазы луны для ночных операций, влияющие на уровень освещенности местности.