Олдскульный зомби-хоррор Ground Zero в духе первых Resident Evil вышел на ПК

Состоялся релиз мрачного зомби-экшена Ground Zero, вдохновлённого классическими частями Resident Evil. Игра возвращает фиксированную камеру, медленный темп и напряжённую атмосферу выживания, характерную для хорроров старой школы.
Действие разворачивается в Пусане недалёкого будущего, который после падения метеорита превратился в радиоактивную зону отчуждения. Город заполнили мутанты, а выжившие борются за остатки ресурсов и шанс выбраться живыми.
Игрок берёт на себя роль элитного оперативника, которому предстоит проникнуть в эпицентр катастрофы и добыть важные данные. Разработчики подчёркивают акцент на исследовании окружения, дефиците ресурсов и постоянном ощущении угрозы.
Я вообще такую графику терпеть не могу, нулевую и первую часть рейзика я не гамал не смотря на любовь к серии, игры до 2015 года выпуска тоесть по уровню графики ниже чем устаревшая ГТА5 я даже не запускаю играю либо в ремастеры либо вообще не играю, даже халфа 2 фанатом которой был не разу не играл в настоящее время.
Жаль что фиксированная камера.
Авторы решили выделываться с оммажами на игры 25-30 летней давности? В контексте фиксированной камеры. Ну ждите тяжёлых продаж.
Что мешало авторам сделать камеру как в нынешних хоррорах, с учётом, что у них все локации трёхмерные!? Риторический вопрос
Выглядит как дерьмо, особенно с этой безумной камерой. Только для приставочников с ПТСР по таким играм.