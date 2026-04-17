Олдскульный зомби-хоррор Ground Zero в духе первых Resident Evil вышел на ПК

Состоялся релиз мрачного зомби-экшена Ground Zero, вдохновлённого классическими частями Resident Evil. Игра возвращает фиксированную камеру, медленный темп и напряжённую атмосферу выживания, характерную для хорроров старой школы.

Действие разворачивается в Пусане недалёкого будущего, который после падения метеорита превратился в радиоактивную зону отчуждения. Город заполнили мутанты, а выжившие борются за остатки ресурсов и шанс выбраться живыми.

Игрок берёт на себя роль элитного оперативника, которому предстоит проникнуть в эпицентр катастрофы и добыть важные данные. Разработчики подчёркивают акцент на исследовании окружения, дефиците ресурсов и постоянном ощущении угрозы.