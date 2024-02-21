Grounded анонсирована для Nintendo Switch и выйдет 16 апреля

На прошлой неделе компания Microsoft объявила, что собирается выпустить четыре своих эксклюзива для Xbox на конкурирующие платформы, и сразу же после этого появились утечки, утверждающие, что одной из этих игр станет Grounded, знаменитая игра про выживание от Obsidian Entertainment. Многие ожидали скорого анонса, и, конечно же, он состоялся на недавнем Partner Direct компании Nintendo.

Grounded выйдет на Nintendo Switch менее чем через два месяца. Анонсированный трейлер демонстрирует игру в действии на платформе, вкратце рассказывая о механике крафтинга, строительства и выживания. Предположительно, игра выйдет на Switch со всеми обновлениями, которые были выпущены для нее до этого момента, а трейлер также подтверждает, что будет поддерживаться кроссплатформенный мультиплеер.

Grounded выйдет на Nintendo Switch 16 апреля. В настоящее время игра доступна на Xbox Series X/S, Xbox One и ПК.