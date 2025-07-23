Grounded остаётся с нами: Obsidian объяснила, почему оригинальная игра не исчезнет с выходом сиквела

Хотя Grounded 2 уже на подходе и выходит в раннем доступе 29 июля, студия Obsidian Entertainment уверяет: это не конец для оригинальной игры. В интервью Eurogamer исполнительный продюсер Маркус Морган подчеркнул стремление команды сохранять и поддерживать свои проекты даже спустя годы после релиза.
«Мы действительно хотим, чтобы наши игры выдерживали испытание временем», — заявил Морган. В доказательство он привёл недавний патч для Pillars of Eternity, выпущенный спустя 10 лет после выхода игры. Такая философия сохраняется и в отношении Grounded 1 — пусть история продолжается в сиквеле, сама игра останется доступной для игроков. Более того, ещё в апреле Obsidian выпустила обновление 1.4.7 для оригинала.
Хотя Grounded больше не получит сюжетных расширений и нового контента, разработчики не планируют её отключать. «Если люди всё ещё хотят в неё играть, она никуда не денется», — отметил Морган. Поддержка будет продолжаться в рамках стабильности, патчей и технической поддержки.
В контексте глобального движения Stop Killing Games, выступающего против исчезновения игр после отключения серверов, позиция Obsidian выглядит особенно важной. Многие студии — как, например, EA с Anthem — прекращают поддержку, делая игры недоступными. Однако у Grounded есть ключевое преимущество: мультиплеер построен не на выделенных серверах, а на пиринговой системе, что упрощает её сохранение.
Морган пояснил: «Мы объединили пиринговую сеть с облачными сохранениями, которые можно делить с друзьями, создавая ощущение полноценного выделенного сервера — но без его физического существования». Такой подход позволит Grounded 1 жить своей жизнью даже после выхода сиквела.
Obsidian делает ставку на долгую жизнь своих игр. А игрокам остаётся радоваться: оригинальный Grounded никуда не исчезнет.
Чет не понял сути. Они типа хвастаются что не отберут игру у купивших? Или в чем новость? В игре есть сингл и кооп. Что с ней может случиться? Куда она может деться?
Лёгкий пример Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive
Когда оригинал убрали с магазина
Эм. Так там ремастер делали. Тут как будто речь не об этом
Как раз об этом, захотят и уберут игра у тебя в аренде и тебе не принадлежит